Nach Ankunft in der Schweiz – Geflüchtete warteten sieben Stunden auf die Registrierung Über 300 Menschen sind bereits aus der Ukraine hierhergeflüchtet – nach der beschwerlichen Reise erwartete sie die Schweizer Bürokratie, wie das Beispiel der Familie Simenko zeigt. Cyrill Pinto

Irina und Andrei Simenko mit ihren vier Töchtern vor dem Bundeszentrum in Boudry NE: «Endlich sind wir angekommen.» Foto: Rolf Neeser

Endlich angekommen. Die Familie Simenko* steht vor dem Bundesasylzentrum in Boudry NE, oberhalb des Neuenburgersees. So richtig fassen können sie nicht, was passiert ist. Noch vor einer Woche waren sie in der Ukraine. Nur einen Tag nach Kriegsausbruch entschlossen sie sich zur Flucht, packten ihre Sachen. Irina Simenko und ihr Mann Andrei nahmen ihre vier Kinder – die Kleinste ist erst drei Jahre alt – und stiegen ins Auto.