Bülacher Spitaldirektor berichtet – Gegen das Virus kämpfen wie die Wikinger. Hu! Rolf Gilgen schildert seine persönlichen Eindrücke aus dem Spital Bülach. Diese Woche führt das Warten auf die angekündigte Corona-Welle zu Spannung. Rolf Gilgen

Im Rolf Gilgens Traum spielte Island gegen Irland: Isländische Fussballfans während der Fussball-WM 2018. Foto: Keystone

Mitten in der Nacht wache ich öfters mit dumpfem Gefühl auf und denke sogleich: Corona, Corona, Corona. Es gibt für einen Spitaldirektor derzeit kein anderes Thema. Von früh morgens bis spät im Spital, abends zu Hause am Fernsehen und nachts im Schlaf. Doch gestern bin ich aufgeschreckt und war rundum happy. Eben hatte ich geträumt, war mittendrin in einem Fussballspektakel zwischen Irland und Island, die Fans sangen, grölten und jubelten, mein Fussballerherz geht auf. Sehnsucht nach etwas Normalität? Warum in aller Welt gerade Irland gegen Island?