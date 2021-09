1. Runde in der Conference League - Gegen Karabach: Gelingt auch dem FCB ein guter Auftakt?

Der aserbeidschanische Fussball ...

… ist nicht gerade für die grössten Exporte bekannt. Karabach stand aber immerhin schon einmal in der Gruppenphase der Champions League und war auch schon mehrmals in der Europa League dabei. So ganz niemand ist das schon nicht und die Reise nach Baku ist strapaziös, wer also hier einen lockeren Basler Aufgalopp erwartet, sollte besser zu Pferderennen wechseln.