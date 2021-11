Live: Servette – FCZ - Gegen Servette: Hält die FCZ-Abwehr auch mal dicht?

Die Aufstellungen

Und jetzt die Gäste aus Zürich. Kein Jubiläum hier, aber zumindest ein Comeback: Blaz Kramer spielt erstmals seit anfangs August wieder für den FCZ, er war zuletzt lange verletzt. Und übrigens: Ein ganz, ganz kleines Jubiläum feiert er auch, es wird seine 70. Partie für die Zürcher.

Sonst alles beim Alten in der Mannschaft von Breitenreiter, Dzemaili und Doumbia in der Zentrale, Guerrero und Boranijasevic auf den Flügen, Omeragic, Kryeziu und Aliti in der Abwehr, Marchesano hinter Ceesay und Kramer.