Die Ausgangslage

Wie schon angesprochen, GC hat auf dem Papier die besseren Karten heute Nachmittag. Aber eine Serie, so lange sie auch ist, muss ja irgendwann einmal enden. In unserem Interview kündete Servette-Trainer Alain Geiger schon einmal an: «Am Sonntag geben wir unsere Antwort gegen GC.» Da sind wir gespannt.