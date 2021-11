Super League: Basel - St. Gallen – Schon wieder rettet der Pfosten für Basel

Pause

Kasami boten sich zu Beginn gleich zwei grosse Chancen, die Basler in Führung zu bringen. Doch danach waren es vor allem die Gäste aus der Ostschweiz, die für Unterhaltung sorgten. Erst traf Youan den Pfosten, dann Schmidt – zudem wurde ein Tor von Duah wegen Offside aberkannt. Es ist alles in allem im St. Jakob-Park ein enttäuschender Auftritt des Heimteams. Das Steigerungspotenzial in der zweiten Halbzeit ist gross.