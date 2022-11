Folgen der Réduitstrategie – Geheime Bunker verteuern den Bau der zweiten Gotthardröhre Beim Bau des zusätzlichen Tunnels müssen Zugänge zu militärischen Anlagen umgelegt werden. Ist auch eine höchst geheime Führungsanlage tangiert? Gregor Poletti Felix Schaad (Karikatur)

Die Tunnelbohrmaschine Laura hat ihre Arbeit für den Bau einer zweiten Strassenröhre durch den Gotthard aufgenommen. Foto: Stefano Schröter

Die zweite Strassenröhre am Gotthardtunnel wird parallel zur bereits bestehenden Röhre gebaut, in einem Abstand von rund 70 Metern. Die Arbeiten sind in vollem Gange, die Bohrmaschinen in Betrieb. Dass dabei schwierige Gesteinsformationen wie beim Tunneleingang in Göschenen zu bewältigen sind, war bekannt. Nicht bekannt war bisher, dass dem neuen Tunnel auch militärische Einrichtungen im Gotthardmassiv im Weg stehen.