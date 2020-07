Sommerserie: Stonehenge im Säuliamt – Geheimnisvolle Hinkelsteine In den Wäldern bei Affoltern am Albis wimmelt es von Zeugen aus der Vergangenheit. Aufregend ist vor allem ein Steinkreis im Bislikerhau. Daniel Schneebeli

Der Steinkreis im Bislikerhau hatte in der Jungsteinzeit eine kultische Bedeutung. Heute braten Spaziergänger hier ihren Cervelat. Foto: Daniel Schneebeli

Haben Sie wegen Corona eine Reise nach Südengland abgesagt? Und wollten Sie sich dort Stonehenge, den berühmtesten Steinkreis der Welt anschauen? Kein Problem, so was gibt es auch bei uns. Zugegeben, der Steinkreis bei Affoltern am Albis kommt von den Dimensionen her nicht ganz an Stonehenge heran. Doch mystisch ist er auch.