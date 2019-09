Gehet hin und sarget ein!

Haben Sie schon einmal eine Freude verspürt, wenn Sie jemanden einsargen? Das Glücksgefühl, wenn Sie Ihre Kontrahenten mit einem Strich auf der Wandtafel dem Grab näher bringen? Sie kennen diese Kegelvariante gar nicht? Dann wird es höchste Zeit.

Beim Einsargen gehts darum, immer mehr Punkte als die Spieler vor und nach einem zu holen. Wirft man weniger Kegel um, dann bekommt man einen Strich, manchmal zwei. Die Striche ergeben am Ende die Zeichnung eines Sargs. Irgendwann sind alle unter der Erde – bis auf die Siegerin oder den Sieger. Klingt bestialisch, ist aber ein himmlischer Spass.

Natürlich gibt es auch die ernsthafteren Varianten: das Sportkegeln mit speziellem Schuhwerk, speziellen Regeln und begrenzter Spielerzahl. Ganz egal, ob man das Spiel als Sport oder zum Spass betreibt: Es ist an Geselligkeit kaum zu überbieten und eine vorzügliche Teambindungsmassnahme. Die Wartezeiten bis zum nächsten Stoss verkürzt man mit Kommentaren über das Können der anderen Spieler und oft mit dem Genuss eines Kafi Schnaps. Die Treffsicherheit mag nachlassen, die Stimmung aber tut es nicht.

Sportkegeln hat ausgespielt

Doch leider ist das Kegeln in Vergessenheit geraten. Die Zürcher Bahnen dämmern in den Kellern vor sich hin oder werden gleich ganz geschlossen. Das gilt auch für das Kegelcenter Schmiedhof in Wiedikon, welches das Ehepaar Christine und Walter Jurt während gut 13 Jahren führte. Schon in den 60er-Jahren fanden auf den sechs Bahnen Schweizer Meisterschaften im Sportkegeln statt.

Die ersten Kegel fand man in einem ägyptischen Grab von 3200 v. Chr.

Doch auch das Sportkegeln hat seine Blütezeit hinter sich. Der nationale Dachverband verzeichnet sinkende Mitgliederzahlen. Auch die Jurts bekamen diesen Trend zu spüren. Sie konnten dem schwindenden Interesse selbst mit der UV-Beleuchtung zweier Bahnen und der Paintbrush-Wandmalerei nicht entgegenwirken. Ende Juli 2019 schlossen die Tore des Kegelcenters endgültig – nach der kantonalen Meisterschaft, versteht sich.

Damit in Zürich dieses jahrtausendealte Spiel – die ersten Kegel fand man nämlich in einem ägyptischen Grab von 3200 v. Chr. – nicht ganz ausstirbt, sei an dieser Stelle der Aufruf platziert: Gehet hin und sarget ein! Es gibt nämlich immer noch ein paar Kegelbahnen zu entdecken. Hier eine Auswahl: