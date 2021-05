Geldblog: Alibaba, Tencent und Co. – Gehören China-Aktien ins Depot? Anleger laufen Gefahr, die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt zu unterschätzen. Hier sind einige Tipps. Martin Spieler

Kursrückschlag? Kaufchance! Techwerte wie Alibaba oder Tencent bleiben attraktiv. Foto: Getty Images

Warum gehört China zur Gruppe der Emerging Markets – als zweitgrösste Wirtschaft weltweit? Leserfrage von K.C.

Über Ihre Frage musste ich schmunzeln, denn ich habe mich selbst schon über die Tatsache gewundert, dass China weiter zu den Schwellenländern gezählt wird. Aus Anlegersicht sind zwei Organisationen relevant für die Einteilung von Ländern und Märkten. Einerseits ist dies der Internationale Währungsfonds (IWF), anderseits sind dies die Indexfirmen – insbesondere der Riese MSCI. Hinter dem Kürzel steht ein US-Finanzdienstleister, der unter anderem internationale Aktienindizes zusammenstellt. Interessant ist, dass der IWF rund 150 Länder als Schwellenländer einstuft. Dazu zählt der IWF neben China auch Indien.

Auch dies ist aus rein wirtschaftlicher Hinsicht erstaunlich. Sie betonen in Ihrer Frage richtigerweise, dass China nach den USA bereits die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt ist und längst Japan überrundet hat. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr viele Jahre, bis China die USA als grösste Volkswirtschaft der Welt ablösen wird. Unterschätzt wird in diesem Kontext meines Erachtens nicht nur China, sondern auch Indien. Indien wird in Zukunft wohl mehr Bewohner aufweisen als jedes andere Land der Welt. Heute ist Indien die fünftgrösste Volkswirtschaft der Welt, dürfte in den kommenden Jahren aber weiter an die Spitze aufrücken. Doch eben: Sowohl China als auch Indien gelten gemäss IWF als Schwellenländer.

Unabhängig davon wie man das Land politisch einstuft, ist China wirtschaftlich längst eine Supermacht und wird weiter an Bedeutung gewinnen.

Als Investor kann einem das grundsätzlich egal sein. Relevant ist Ihre Frage aber bei der Wahl von Anlagefonds und Exchange Traded Funds. Wenn man ein Finanzprodukt wählt, das an den Weltaktienindex MSCI World gekoppelt ist, gehen viele Leute davon aus, dass sie wirklich weltweit in Aktien investieren. Doch dies ist bei diesem Index nicht der Fall. China ist in diesem Index nicht enthalten. Nämlich genau darum, weil China nicht nur vom IWF, sondern auch vom Indexriesen MSCI als Emerging Market – also als aufstrebendes Schwellenland – eingestuft wird. Der MSCI World Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Mit 66,45 Prozent sind Unternehmen aus den USA am stärksten im MSCI World Index vertreten. Danach folgen Japan und Grossbritannien.

Wenn jemand auch in den chinesischen Aktienmarkt investieren möchte, muss er oder sie einen Fonds oder ETF nutzen, der an den MSCI Emerging Markets gekoppelt ist oder sich an einen China-Index orientiert. Oder aber man nutzt den MSCI ACWI (All-Country World-Index), der den Grossteil der globalen Märkte umfasst und in dem auch China vertreten ist. Generell würde ich China stärker gewichten. Unabhängig davon wie man das Land politisch einstuft, ist China wirtschaftlich längst eine Supermacht und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Darum würde ich trotz erheblicher politischer Risiken, die man nie unterschätzen darf, Techwerte wie Alibaba oder Tencent oder einen China ETF wie den iShares MSCI China CNYA in einem breit diversifizierten Weltaktien-Portfolio stärker gewichten. Die Kursrückschläge bei Alibaba stufe ich als Kaufchance ein.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

