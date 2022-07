Geldblog: Individuelle Altersvorsorge – Gehört Freizügigkeitsgeld investiert? Renditeunterschiede sowie Gebühren entscheiden letztlich darüber, ob man später mehr oder weniger auf der hohen Kante hat. Martin Spieler ordnet die Chancen und Risiken ein. Martin Spieler

Kursverluste? Lieber nicht! Bei Vorsorgegeldern setzen viele trotz des langen Anlagehorizonts auf Sicherheit. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe 148’000 Franken auf einem Freizügigkeitskonto. Leider gibt es da praktisch null Zins. Ich frage mich, was ich mit dem Geld machen soll, da bei mir in den nächsten Jahren keine Neuanstellung infrage kommt. Was raten Sie? Leserfrage von M.K.