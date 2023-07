Spektakuläre Suche in Berlin – Gehört die entlaufene Löwin einem Clan-Chef? Ein Sohn der berüchtigten Berliner Remmo-Familie will das gesuchte Raubtier «zurück in sein Gehege bringen», bevor ein «Trottel» es abknalle. Weiss er mehr als die Polizei? Dominique Eigenmann aus Berlin

Faible für Raubtiere: Firas Remmo posierte im Dezember 2022 mit einer Tigerin – dann kam die Polizei. Foto: PD

Was für ein Spektakel! Seit Hunderte von Polizisten am Stadtrand von Berlin nach einem Raubtier suchen, das sie nach flüchtigen Sichtungen für eine Löwin halten, ist in der deutschen Hauptstadt medial der Teufel los. Internationale Fernsehsender von ABC News bis al-Jazeera liefern Livebilder von ratlosen Suchkräften und erwecken mit ihren Schlagzeilen den Eindruck, als streife eine gefrässige Raubkatze ungehindert ums Brandenburger Tor.