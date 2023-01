Bayerns Suche nach einem Goalie – Geht es bei Yann Sommer nur noch um die Transfersumme? Bayern München braucht Ersatz für Manuel Neuer. Nun hat der Schweizer Nationalgoalie in Mönchengladbach offenbar einen konkreten Wechselwunsch hinterlegt. Ulrich Hartmann , Christof Kneer

Bald Teamkollegen statt Gegner? Yann Sommer im Duell mit Leroy Sané. Foto: Matthias Schrader (Keystone)

An diesem Dienstag wird es ernst. Die Spieler des FC Bayern nehmen das Training wieder auf, und sie wissen dann endgültig, dass das Unvermeidliche näher rückt. Noch dreimal schlafen, dann müssen zumindest die WM-Spieler wieder da hin, wo sie gerade erst hergekommen sind: nach Doha – an jenen Ort, der viel zu frische Erinnerungen an unterschiedliche Arten von Niederlagen liefert. Die Münchner bereiten sich dort auf eine Rückrunde vor, in der sie viel gewinnen müssen, obwohl es gar nicht so viel zu gewinnen gibt. Dass sie deutscher Meister werden, wird eh erwartet. Also wird vor allem die Champions League wieder zum Massstab werden – für das, was diese Mannschaft kann und dieser Trainer und diese sportliche Leitung.