Kochen mit Alkohol – Geht ohne Wein gar nichts? Manche Gerichte schreien geradezu nach «Promille». Ob diese beim Kochen verdampfen, ob man Zapfenwein verwenden kann und ob es alkoholfreie Alternativen gibt, lesen Sie hier. Daniel Böniger

Im Winter am schönsten: Fleisch und Gemüse schön lange mit Wein schmoren lassen. Foto: Getty Images / iStockphoto

Wenn ich freitags jeweils zum Altglascontainer gehe, fühle ich mich beobachtet. Weil es schon so einige grüne, braune und weisse Wein- und Schnapsflaschen sind, die ich entsorge. Dabei bin ich, so möchte ich betonen, bloss leidenschaftlicher Hobbykoch. Und ohne Alkohol geht es in der Küche nun mal nicht.