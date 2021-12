Neues Einreise-Regime – «Geimpfte bekommen für das Verhalten anderer die Quittung präsentiert» Was die verschärften Einreisebestimmungen für die Weihnachtsferien und die Heimkehrer bedeuten – und was der Reiseombudsmann dazu sagt. Nadja Pastega

Kann für Genesene zum Problem werden: Zusätzlich zum PCR-Test bei der Einreise muss ein weiterer Test vier bis sieben Tage nach der Einreise gemacht werden. Foto: Jeff J. Mitchell (Getty Images)

Jetzt kann es für Corona-Genesene, die ins Ausland reisen, so richtig dumm laufen. Sie kommen unter Umständen so schnell nicht mehr heim. Grund ist das neue Testregime, das seit gut einer Woche in Kraft ist: Wer in die Schweiz einreist, muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Das stellt Genesene vor ein neues Problem: Der Corona-Check kann nämlich nach der Erkrankung noch Wochen positiv ausfallen, selbst wenn man nicht mehr ansteckend ist. Das gilt auch für Geimpfte nach einem Impfdurchbruch.

Das heisst: Diese Reisenden riskieren, im Ausland wochenlang festzusitzen – womöglich in einem teuren Hotelzimmer. Denn die Fluggesellschaften dürfen nur Personen mit negativem Testergebnis mitnehmen. So wird das Reisen zur Lotterie. Bei täglich bis zu 12’000 Corona-Fällen dürften davon viele betroffen sein – und das kurz vor Weihnachten, wo man vielleicht auch Familie im Ausland besuchen möchte.