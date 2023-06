Kurioser Fall aus Oberrieden – Geklauter Boxautomat ist wieder aufgetaucht An der Chilbi Oberrieden wurde im letzten Herbst ein Boxautomat geklaut. Nun gibt es für den betroffenen Schausteller ein Happy End. Philippa Schmidt

Zwei Polizisten der Kantonspolizei helfen Schausteller Andy Stutz, den wiedergefundenen Boxautomaten auf seinem Anhänger zu befestigen. Foto: Michael Trost

Es klang fast wie ein Aprilscherz, als publik wurde, dass an der Chilbi Oberrieden ein Boxautomat geklaut worden war. Das Gerät wurde im letzten September von mehreren Personen in Richtung Thalwil transportiert. Gerüchteweise soll dies in einem Einkaufswägeli passiert sein.

Neun Monate später ist es nun wieder aufgetaucht. Am Dienstag übergab die Kantonspolizei Zürich den Automaten in Wädenswil auf dem Verkehrsstützpunkt Neubüel Andy Stutz, dem beklauten Schausteller.

Aufkleber und Graffiti drauf

Damit, dass der Automat wieder auftauche, habe er nicht mehr gerechnet, sagt Stutz, als er das gute Stück in Empfang nimmt. «Ich bin darum fast ein wenig erschrocken, als die Polizei angerufen hat.» Bekannte hätten gemutmasst, dass der Automat doch sicher schon längst auf dem Grund des Zürichsees liege.

Abgesehen von einigen Schmierereien und FCZ-Aufklebern sowie einem leicht ramponierten Deckel ist der 120-Kilo-Apparat jedoch intakt. «Wunderbar», kommentiert Stutz den Zustand und erzählt, dass er schon sechs oder sieben Chilbi-Ausfälle wegen des Diebstahls hatte.

Ganz schön schwer: Für das Verladen des Boxautomaten brauchte es vier Leute. Foto: Michael Trost

Nun müsse er den Automaten erst einmal testen lassen und wieder einlösen, also offiziell anmelden. An der Bergchilbi Samstagern will Stutz, der auch noch andere Attraktionen wie einen Stand zum Tierlifischen und «Andy’s Hüpftigeranlage» betreibt, wieder dabei sein.

Trotz des Diebstahls im letzten Jahr möchte Stutz übrigens auch 2023 wieder die Chilbi Oberrieden besuchen. Er komme sehr gerne an die Chilbi Oberrieden, da diese nicht zu gross sei. In einem Punkt wird es aber eine Änderung geben: Der Automat soll besser gesichert werden.

Diebe boxten gratis

Gemeinsam mit seinem Kollegen Marco Züger, einer Polizistin und einem Polizisten hievt Stutz den Automaten auf seinen Anhänger. Philipp Bonini, Polizeibeamter in Wädenswil, kann sich dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen: Das sei sein erster Boxautomat. Und dann entdeckt Stutz bei der genaueren Inspektion doch noch etwas: Die Diebe haben offensichtlich die Kasse aufgebrochen. Münzen waren zwar in der Kasse keine mehr drin, aber dank diesem Trick konnten die Diebe boxen, ohne neue Münzen einwerfen zu müssen.

Dazu, wo der Boxautomat wieder aufgetaucht ist, äussert sich die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Philippa Schmidt ist Leiterin Ausbildung und befasst sich als Redaktorin mit der Zürichseeregion, wo sie auch aufgewachsen ist. Sie hat in Marburg und Hamburg Politikwissenschaften, Geschichte sowie Friedens- und Konfliktforschung studiert. Bereits als Schülerin hat sie für eine Tageszeitung geschrieben und ist seit 2016 für Tamedia tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.