Comedy-Format «Chopfkino!» – Gelächter mit BAG-Lizenz Stubenapplaus für die Komiker: Kiko und Co. machen die Schweiz gerade wieder lustig – mit Produktionen aus dem Comedy-Haus. Stefan Busz

Das Mikro ist natürlich desinfiziert: Kiko ist Host der Comedyshow. Foto: Marco Rosaco

«Wa lauft? Wa lauft?», fragt Komiker Kiko. Und beginnt gleich, zu erklären, was im Moment so abgeht: Es ist «Chopfkino!», der Content für Menschen, die im Moment zu Hause bleiben müssen und es wieder mal lustig haben wollen. Und auch die Comedians sollen davon was haben.