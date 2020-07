Corona-Kredite genehmigt – Geld für die Kultur und ein Rüffel für Silvia Steiner Die Kulturunternehmen und Zürich Tourismus erhalten Corona-Hilfe – und Bildungsdirektorin Steiner wird im Kantonsrat einmal mehr heftig angegriffen. Pascal Unternährer

Bildungsdirektorin Silvia Steiner muss sich harte Worte aus dem Kantonsparlament gefallen lassen. Foto: Keystone

Bis Ende Juni hatten rund 1100 Zürcher Kulturschaffende Corona-bedingte Ausfälle in der Höhe von 81 Millionen Franken geltend gemacht. So viel werden sie nicht erhalten, doch immerhin lautete der Plan von Kulturministerin Jacqueline Fehr (SP), knapp 70 Millionen zur Verfügung zu stellen. Der Bund hat längst 35,2 Millionen bewilligt, der Kanton 20 Millionen aus dem Lotteriefonds. So fehlte noch das letzte Puzzleteil.