Versteigerung auf Ebay und Ricardo – Geld machen mit Federer Seine limitierten Turnschuhe werden online für bis zu 1750 Franken feilgeboten. Das sei durchaus im Interesse von On, sagt Marketingprofi Cary Steinmann. Simon Graf

Ein paar Turnschuhe gefällig? Roger Federer präsentierte am Montag seine «The Roger Centre Court 0-Series», limitiert auf 1000 Stück. Foto: On

Am Mittwoch gab es digitale Post von Roger Federer. Wer an der Verlosung für seinen limitierten On-Turnschuh teilgenommen hatte, wurde über die Resultate informiert. Für die meisten gab es eine Absage. Man darf schätzen, dass für die 1000 Schuhe über 100’000 Anfragen eingingen. On kommuniziert keine Zahlen. «Zeitloser Stil, limitierte Verfügbarkeit», hiess es im Absagemail, aber die gute Nachricht sei, dass bald die nächsten Releases zu haben seien. Man darf davon ausgehen, dass es die Marketingprofis von On nicht versäumen werden, ihre enttäuschten Kunden darüber zu informieren.