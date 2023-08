Geldberater: Reales Risiko für Sparer – Wer hat (keine) Angst vor der Inflation? Ein Leser sorgt sich um das Konkursrisiko seiner Bank. Martin Spieler ordnet die tatsächlichen Risiken ein und sagt, warum die Inflation eine viel grössere Gefahr darstellt. Martin Spieler

Limitierte Einlagensicherung: Da pro Kundenbeziehung 100'000 Franken geschützt sind, sollten Cash-Bestände angepasst werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Meine Frau und ich haben bei der Migros Bank je zwei Konti mit relativ hohen Beträgen an flüssigen Mitteln, pro Person über 100'000 Franken. Nun tauchte bei uns die Frage auf, wie sicher die Migros Bank eigentlich ist? Unseres Wissens gehört die Migros Bank dem Migros Genossenschaftsbund. Unsere Frage ist: Kann die Migros Bank Konkurs gehen? Wir nehmen an, dass vor einem Konkurs der Migros Bank der MGB eingreifen und seine Tochter retten müsste. Dies ist jedoch nur eine Annahme. Wer wäre also im Ernstfall zuerst in der Verantwortung? Leserfrage von E.W.