Geldberater: Risikoarme Anlagestrategie – Was Sie vor einer Investition in Kassenobligationen wissen sollten Die Inflation schlagen kann man mit Kassenobligationen kaum, sondern nur den Effekt der Teuerung etwas kompensieren. Martin Spieler

Ganz ohne Risiko gehts kaum: Ohne Risikobereitschaft wird das Anlagespektrum ziemlich eng. Illustration Christina Baeriswyl

Meine Schwester und ich besitzen aus einer Erbschaft Wertpapiere in Höhe von 120’000 Franken im CS Fund 1 – Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF Valor 26530928. Nach vielen Hürden und Problemen konnten wir dieses Depot auf die ZKB übertragen. Nun teilt uns die ZKB mit, dass diese CS Papiere verkauft und allenfalls neu angelegt werden müssen. Ist Ihnen bekannt, warum der Fonds verkauft werden muss? Sollen wir das Geld wieder als Gemeinschaft neu anlegen? Sind die Möglichkeiten besser bei einem höheren Betrag? Was könnten Sie uns als mögliche Anlage vorschlagen? Das Geld könnte längerfristig während 10 Jahren angelegt werden, wobei wir beide nicht sonderlich risikofreudig sind. Was halten Sie von den Kassenobligationen der Cembra Money Bank? Dort werden im Vergleich zu anderen Obligationen gute Zinssätze angeboten. Leserfrage von S.B.