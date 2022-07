David gegen Goliath

Die Schweiz geht als klarer Aussenseiter in die Partie. Die Schwedinnen standen nämlich nicht nur in fünf der letzten sieben Europameisterschaften mindestens im Halbfinal, sondern holten an der letzten WM und den Olympischen Spielen jeweils Silber. So sagte Nationaltrainer Nils Nielsen im Interview vor dem Turnier: «Schweden hat kaum Schwächen, das ist ein unglaublich starkes Kollektiv!» Da gehe es vor allem darum, den Fokus und die Geduld zu bewahren. Nielsen erwartet ein sehr schwieriges Spiel: «Die werden versuchen, uns zu zermürben, deshalb müssen wir alle einen Tag erwischen, an dem wir in der Nacht zuvor richtig gut geschlafen haben.»