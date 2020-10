Zug mit starkem Saisonstart

Der EVZ ist ebenfalls sehr stark in die neue Saison gestartet und konnte die ersten drei Spiele alle gewinnen. Mit vier Siegen aus fünf Spielen sind die Zuger derzeit auf Rang drei, nur vier Punkte hinter dem Leader und heutigen Gegner. Der EVZ zeigt sich bislang äusserst effizient, gewann seine Spiele aber zumeist knapp mit nur einem Treffer Unterschied, so auch zuletzt gegen Ambri. Die Zuger können also mit viel Selbstvertrauen nach Zürich reisen.