WM-Qualifikation: Litauen – Schweiz – Furiose erste Halbzeit: Schweizerinnen feiern ein Torfestival

Halbzeitsfazit

Ja, was gibt es da gross zu sagen. Die Schweizerinnen sind unheimlich effizient, unheimlich gnadenlos, kurzum: unheimlich stark. War es bereits gegen Italien eine bestandene Reifeprüfung, zeigt die Schweiz auch im kalten Vilnius ihren Charakter und erdrückt Litauen von Anfang an, kommt zu vielen Chancen und zu vielen Toren. Im Fernduell mit Italien, das zur Pause in Rumänien 1:0 führt, ziehen die Schweizerinnen also auch in Sachen Toren davon. Somit bleiben eigentlich nur zwei Fragen offen für die zweite Halbzeit: Wen schont Nielsen alles und gibt es noch das Stängeli? Wir sind gespannt.