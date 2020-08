Willkommen!

Guten Abend und willkommen zum Cup-Halbfinal zwischen Titelverteidiger Basel und dem FC Winterthur.

Die Ausgangslage könnte eigentlich nicht viel klarer sein, jedoch kämpft der FCB in den letzten Wochen mit Unruhen im Verein. Der FC Winterthur seinerseits ist gut in Form. Mit sieben Siegen und einem Unentschieden in den letzten acht Spielen sind die Winterthurer gewappnet für das Duell mit dem Superligisten.

Der Ball rollt ab 20:15 Uhr.