Aufstellung Leverkusen

Das Heimteam beginnt so. Bemerkenswert: Im Tor steht trotz seines Patzers am Sonntag in Augsburg (1:1) Niklas Lomb, da Stammkeeper Lukas Hradecky wegen einer Achillessehnenverletzung länger ausfällt. Für Lomb ist es erst das sechste Spiel bei den Profis. Als wäre das nicht genug, wird U-21-Nationalgoalie Lennart Grill nicht auf der Bank sitzen können, weil er seinen Kaderplatz für einen der drei Winter-Zuzüge räumen musste.