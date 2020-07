Fazit

YB startete schwungvoll und mit viel Tempo in die Begegnung mit Servette. Dem Heimteam war anzumerken, dass man nach der Niederlage gegen Basel eine Reaktion zeigen wollte. Elia und Nsame kamen zu frühen Abschlüssen, Servette verteidigte jedoch geschickt. Danach traf die Gastgeber gleich doppelt das Verletzungspech: Sowohl Lefort als auch Lustenberger mussten ausgewechselt werden. Die Gäste nutzten das durcheinander und erzielten durch Kone den Führungstreffer. Für YB schien es noch bitterer zu kommen. Nsames Treffer wurde aberkannt, danach scheitern die Berner am Pfosten. Doch Fassnacht erlöst die Heimmannschaft noch vor dem Halbzeitpfiff. Er traf per Kopf nach einer Flanke von Garcia, mit 1:1 geht es somit in die Pause.