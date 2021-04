Die Direktduelle

Der letzte St. Galler Sieg gegen YB in der Meisterschaft ist fast zwei Jahre her. Am 22. Mai 2019 gewann St. Gallen 4:1 gegen die Berner, die damals schon als Meister feststanden. In dieser Saison gewann die YB im Dezember 2:1 in St. Gallen. Die beiden anderen Duell endeten unentschieden.

Jedoch gelang den Ostschweizern gerade erst am vergangenen Donnerstag ein Coup gegen YB. Im Cup besiegte das Team von Peter Zeidler den Titelverteidiger gleich 4:1.