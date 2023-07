Flüchtlingsfamilie in Wiesendangen – Gemeinde fordert von wohlhabenden Ukrainern Sozialhilfe zurück Was schnell zu einer Freundschaft wurde, endete in einer Enttäuschung. Eine ukrainische Familie in Wiesendangen bezog mutmasslich zu Unrecht Sozialhilfe und hinterliess eine Wohnung im Chaos. Patrick Gut Madeleine Schoder (Fotos)

In der Einliegerwohnung dieses schmucken Hauses in Gundetswil beherbergten Andreas und Elsbeth Kunz eine ukrainische Familie. Foto: Madeleine Schoder

Helfen liegt Andreas (66) und Elsbeth Kunz (64) aus Wiesendangen im Blut. Sie waren den Grossteil ihres Berufslebens in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert. 2010 hat er die Stiftung Noiva gegründet, die hauptsächlich im Nahen Osten tätig ist und für die beide nach wie vor arbeiten.

Im Weiler Gundetswil betreibt das Paar in seinem schmucken Haus zudem eine 4½-Zimmer-Einliegerwohnung als Airbnb. Die letzten eineinhalb Jahre haben die beiden eine ukrainische Familie beherbergt. «Was bleibt, ist eine riesige Enttäuschung», sagt Andreas Kunz. Doch von Anfang an:

Im März 2022 waren Iwan und Natascha P. (Namen geändert) aus Kiew zusammen mit ihren drei Kindern für eine Woche im Airbnb zu Gast, wie Andreas Kunz zuerst im «Blick» berichtete. Die Familie war an eine Geburtstagsparty nach Zürich eingeladen und wollte eine Woche Ferien in der Schweiz verbringen.

Daheim wäre er verhaftet worden

Als die Russen einen knappen Monat zuvor in der Ukraine einmarschierten, weilte die Familie bereits ausser Landes. Und so wurde aus den Ferien eine Flucht. Der 52-jährige Familienvater – im russischen Militär ein Offizier – wäre retour in der Ukraine sofort verhaftet und verhört worden.

«Zwischen uns hatte sich eine richtige Freundschaft entwickelt.» Andreas Kunz

Die Familie durfte bei Andreas und Elsbeth Kunz in der Einliegerwohnung bleiben. Sie unterstützte die Kinder bei der Einschulung. Die Gemeinde Wiesendangen bezahlte Sozialleistungen, übernahm auch Miete und Krankenkasse für die Familie. «Zwischen uns und der Familie hatte sich eine richtige Freundschaft entwickelt», sagt Andreas Kunz.

Üppige Geschenke und zwei Autos

Schon bald wurde den Gastgebern klar, dass die Flüchtlinge wohlhabend waren. Neben dem Mercedes SUV besass die Familie einen Range Rover. Andreas Kunz erzählt von Ferien in Luxusresorts und von üppigen Geburtstagsgeschenken – etwa einer Louis-Vuitton-Tasche für 3000 Franken –, die Natascha von Iwan bekam.

Andreas Kunz fand in Gesprächen mit Iwan P. allmählich heraus, dass das ehemalige Model Natascha ein eigenes Modelabel hatte und Iwan mit Luxuslebensmitteln wie Kaviar handelte. Zudem besass er eine Villa und eine Stadtwohnung in Kiew.

Gemeinde hat Verfahren eingeleitet

Mit der Zeit wurde die Gemeinde misstrauisch. Sie hatte von den Ukrainern immer wieder Informationen zu deren Einkommen und Vermögen eingefordert, aber nichts erhalten. So stellte die Gemeinde im November 2022 die Sozialhilfe ein. Andreas Kunz sagt, er sei an der Sitzung dabei gewesen, als die Gemeinde dies der Familie eröffnet habe. Dort habe er erfahren, dass Wiesendangen 57’000 Franken zurückfordere und ein Strafverfahren eingeleitet habe.

Sowohl der Gemeindeschreiber als auch der Sozialvorstand sind zurzeit in den Ferien, waren also für diese Zeitung nicht zu erreichen. Gegenüber dem «Blick» sagte der Gemeindeschreiber aber, die Gemeinde könne zum Fall keine Auskunft geben, da es sich «um ein laufendes Verfahren handle».

Andreas und Elsbeth Kunz erlebten nach dem Auszug ihrer ukrainischen Gäste einen Schock. Jetzt wollen sie eine Pause einlegen, bevor sie sich wieder als Gastgeber zur Verfügung stellen. Foto: Madeleine Schoder

Vorderhand wohnte die Familie weiter in der 4½-Zimmer-Wohnung. Da die Gemeinde seit diesem Februar nicht mehr für die Miete aufkam, setzte Andreas Kunz einen Mietvertrag mit Iwan P. auf.

Die nächste Überraschung kam, als Iwan P. an einem Samstag Ende April vor der Haustür stand und sagte, er werde am nächsten Tag ausziehen. Elsbeth und Andreas Kunz akzeptierten das nicht, sondern bestanden auf einer üblichen Kündigungsfrist von drei Monaten. Iwan P. unterzeichnete ein entsprechendes Kündigungsschreiben. Am nächsten Tag war er trotzdem weg.

Wohnung im Chaos hinterlassen

Und da folgte der Schock für Andreas und Elsbeth Kunz: Die Wohnung war verdreckt, die Toiletten kaputt, im Teppich befanden sich Brandlöcher. Kurz: ein Bild der Zerstörung. «Meine Frau musste weinen, als sie das sah», sagt Andreas Kunz. Wie sich herausstellte, belief sich der Schaden auf mindestens 16’000 Franken. Hinzu kommen zwei Monatsmieten von 2250 Franken, 4500 Franken Mietkaution und 2000 Franken für die Reinigung; also 11’000 Franken.

«Meine Frau fühlt sich nicht mehr sicher.» Andreas Kunz

Aber selbst damit war die Sache noch nicht ausgestanden. Anfang Juli Stand Iwan P. plötzlich mit seiner Anwältin und einem Mann, der sich als Schweizer Journalist vorstellte, vor der Tür in Gundetswil. «Da der Mietvertrag noch bis Ende Juli laufe, wollte er wieder in die Wohnung einziehen», sagt Andreas Kunz.

Autobesitz trotz Sozialhilfe Autobesitz trotz Sozialhilfe hat in letzter Zeit immer wieder für Diskussionsstoff gesorgt. Der Regierungsrat hat dazu unlängst eine kantonsrätliche Anfrage beantwortet. Demnach müssten Ukrainer ihre Autos grundsätzlich veräussern, wenn der Erlös den Vermögensfreibetrag übersteigt. Dieser beläuft sich auf 4000 Franken pro Person oder 10’000 Franken für eine Familie. Der Regierungsrat stützt sich auf die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. In der Praxis scheint es aber zu hapern. So müssten die Fahrzeuge zunächst in der Schweiz zugelassen werden, was häufig mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden wäre. Laut Radio SRF wehren sich Betroffene gegen einen Verkauf, indem sie behaupten, das Fahrzeug gehöre jemandem in der Ukraine. (pag)

Offenbar habe ihn sein Kollege, bei dem er in der Zwischenzeit untergekommen war, rausgeschmissen. «Iwan P. hat rumgebrüllt und wurde sogar handgreiflich», sagt Kunz. Erst als seine Frau die Polizei angerufen habe, hätten sich die drei entfernt. «Meine Frau fühlt sich seither nicht mehr sicher.»

«Im Moment brauchen wir eine Pause.» Andreas Kunz

Auf die Gemeinde lässt Andreas Kunz nichts kommen. Diese habe sich vorbildlich verhalten. «Sie haben die ukrainische Familie willkommen geheissen und auch uns unterstützt und nachgefragt, wie wir zurechtkommen.» Kunz betont, dass er aufgrund seiner Erlebnisse keinesfalls alle Ukrainerinnen und Ukrainer in denselben Topf werfen wolle. Das Paar wird sich auch wieder als Gastgeber zur Verfügung stellen. «Im Moment brauchen wir aber eine Pause.»

Iwan P. reagierte am Montag weder auf Mail noch Telefonanruf.

Geflüchtete in der Region Abo Asylsuchende in den Gemeinden Eine kurdische Familie lebt allein in einem Bunker – und leidet

Patrick Gut ist Reporter. Nach dem Lizenziat in Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Zürich hat er den Grundkurs am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert. Seit 1995 arbeitet er als Journalist. Mehr Infos Madeleine Schoder ist Fotografin und Leiterin des Fotopools ZRZ. Sie hat die Lehre als Fotografin absolviert, arbeitete als freischaffende Sportfotografin und Bildredaktorin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.