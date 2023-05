Nach Tweet wegen Gender-Tag – Gemeinde Stäfa sieht von Anzeige gegen Andreas Glarner ab Nach dem Shitstorm wegen eines Gender-Tages an der Schule Stäfa will die Gemeinde keine Anzeige gegen prominente Politiker einreichen. Bei direkten Drohungen gegen Mitarbeitende sieht es anders aus. Daniel Hitz

Der geplante Gender-Tag an der Schule Stäfa hat zu heftiger Kritik gesorgt, was Drohungen und Beleidigungen für die Mitarbeitenden zur Konsequenz hatte. Foto: Tamedia

«Eine grosse Polemik ohne Anstand und Respekt», «masslose Gier politischer Aufmerksamkeit», «Pervertierung eines gesellschaftlichen Diskurses»: Es sind deutliche Worte, die die Gemeinde Stäfa am Mittwoch in einer Mitteilung findet. Sie bezieht sich auf die Drohungen und Beleidigungen, welchen sich Mitarbeitende von Schule und Gemeinde in den letzten Tagen ausgesetzt sahen.