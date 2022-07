In Wädenswil und Thalwil – Gemeinden wehren sich gegen neue Standplätze für Fahrende Roma, Jenische und Sinti sollen am linken Zürichseeufer zwei neue Rastplätze erhalten. Doch die Standortwahl stösst bei den betroffenen Gemeinden auf Kritik. Nicola Ryser Markus Hausmann

Fahrende mit ihren Wohnwagen: Sie sollen an zwei Standorten am linken Zürichseeufer rasten können. Archivfoto: Valérie Chételat

Offiziell 312 Stellplätze sind in der Schweiz vorhanden, auf welchen Jenische, Sinti und Roma ihre Fahrzeuge vorübergehend parkieren können. Diese Stellplätze sind auf 24 Durchgangsplätze verteilt. Auch am Zürichsee existieren deren zwei – in Wädenswil und Meilen–, beide sind jedoch nur sehr eingeschränkt nutzbar. Das soll sich ändern.