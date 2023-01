Angst bei Geflüchteten vermeiden – Gemeinden informieren auf Ukrainisch über Sirenentests Am nächsten Mittwoch findet der jährliche Sirenentest statt. Angesichts des Krieges könne dies vermehrt Ängste auslösen, warnt der Bund. Gemeinden informieren deshalb auch auf Ukrainisch. Fabienne Grimm

Am nächsten Mittwoch heulen in der Schweiz die Sirenen. Gerade bei Geflüchteten kann dies zu Ängsten führen. Symbolfoto: Fabienne Andreoli

Am nächsten Mittwochnachmittag heult ein lautes Alarmsignal durch das Land. Wie jedes Jahr werden im Februar in der ganzen Schweiz die Sirenen getestet. Doch was für viele zur jährlichen Routine gehört, kann gerade bei Geflüchteten böse Erinnerungen wachrufen.

In einer Medienmitteilung warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, angesichts des Krieges in der Ukraine bestehe dieses Jahr ein «erhöhtes Risiko», dass der Sirenentest «Verunsicherungen und Ängste» auslöse. Das Amt appelliert an die Behörden, den Test deshalb im Vorfeld «breit und intensiv» anzukündigen, und stellt auch eine Mitteilung auf Ukrainisch zur Verfügung.

Wenn die Sirene heult – Was tun im Ernstfall? Infos einblenden Ertönen die Sirenen im Ernstfall, ist es möglich, dass die Bevölkerung gefährdet ist. Das gilt es zu beachten: Hören Sie Radio, und Informieren Sie sich über die Alertswiss-App oder die Alertswiss-Website. Im Fall von Notlagen und Katastrophen sind die konzessionierten Radiosender gesetzlich dazu verpflichtet, behördliche Informationen zu verbreiten.

Befolgen Sie die Anweisungen der Behörden.

Informieren Sie Ihre Nachbarn . Dies gilt insbesondere für Personen, die Schwierigkeiten haben könnten, an Informationen zu gelangen – zum Beispiel weil Sie hörbehindert sind oder die Landessprachen nicht verstehen.

Der Wasseralarm kommt ausschliesslich in gefährdeten Gebieten unterhalb von Staulagen zur Anwendung. Er besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden Dauer in Abständen von je 10 Sekunden. Ertönt der Wasseralarm, dann verlassen Sie sofort das gefährdete Gebiet. Befolgen Sie die Anweisungen der Behörden.

Was das mit einem Menschen macht, wenn im Ernstfall plötzlich ein Alarmsignal ertönt, weiss Julia Peters. Die ukrainische Aktivistin und Präsidentin des Vereins «Good Friends for Ukraine» hat im Oktober ihre Familie in Odessa besucht. Dort sei die Sirene für viele zum Alltag geworden. «Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass die Sirene losgeht, weil danach über dem Schwarzen Meer eine Drohne abgeschossen wird. Sie gehen ganz normal weiter und verstecken sich nicht.»

Anders sei die Situation für Personen aus Gebieten, die direkt vom Krieg betroffen seien. «Menschen, die nach einer Sirene ihr Zuhause oder sogar Familienangehörige verloren haben, reagieren natürlich viel empfindlicher.» Peters glaubt deshalb, dass es auch in der Schweiz verschiedene Gruppen von Geflüchteten gebe: jene, für die das Heulen einer Sirene traumatisch sein kann, und jene, die die Sirenen wenig kümmern.

Die Information zu den Tests erhielten die Geflüchteten in erster Linie aus der eigenen Community über die sozialen Medien, sagt Peters. «Es gibt auf Facebook und Telegram verschiedene Gruppen, in denen die Administratoren die Information bereits geteilt und darauf aufmerksam gemacht haben, dass man keine Angst zu haben braucht.» Seitens der Gemeinden falle die Kommunikation ihrer Einschätzung nach eher spärlich aus.

Sorge um «Angst und Beklemmung»

Ein Hinweis auf die Sirenentests – sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch – findet sich auf der Website der Gemeinde Dachsen. Gemeindeschreiberin Melanie Eisenring schreibt auf Anfrage, der Gemeinde sei es ein «grosses Anliegen», dass die ukrainische Bevölkerung in Dachsen den Sirenentest als solchen wahrnehme und «keine Angstzustände» erleben müsse. Die Gemeinde habe deshalb die Ortsverantwortliche für das Asylwesen zudem darum gebeten, die Ukrainerinnen und Ukrainer mündlich oder schriftlich zum Beispiel per Whatsapp über den Test aufzuklären. Ausserdem würden Plakate aufgehängt.

Auf der Gemeinde-Website informiert Dachsen auch auf Ukrainisch über den Sirenentest. Screenshot: Dachsen.ch

Auch in Turbenthal prangt der Verweis auf die Sirenen auf Ukrainisch auf der Website. Da der Probealarm bei der ukrainischen Bevölkerung «Angst und Beklemmung» auslösen könne, halte er es für wichtig, die Bevölkerung zu informieren, schreibt Gemeindeschreiber Jürg Schenkel auf Anfrage. «Unsere Flüchtlingsbetreuerin wird die Ukrainerinnen und Ukrainer auch noch persönlich auf den Sirenentest hinweisen.» Auch in Seuzach und Illnau-Effretikon wird auf der Website auf Deutsch und Ukrainisch informiert. Zusätzlich werden in Seuzach Flyer auf Ukrainisch verteilt, in Illnau-Effretikon werden die Geflüchteten voraussichtlich bei einem wöchentlichen Treffen nochmals auf die Tests aufmerksam gemacht.

Die Stadt Winterthur hat einen Informationsflyer erstellt, der auch auf Englisch und Ukrainisch übersetzt wurde, wie Nicole Mettler-Pfister, Kommunikationsverantwortliche des Departements für Sicherheit und Umwelt, auf Anfrage schreibt. Der Flyer ist auf der städtischen Website «Krieg in der Ukraine» aufgeschaltet und wurde an die Winterthurer Beherbergungsbetriebe verteilt.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

