Sprachdebatte in der Volksschule – Genderstern im Klassenzimmer – Filippo Leutenegger überrumpelt Jetzt gibt es Tipps zu geschlechtergerechte Sprache an Stadtzürcher Schulen. Der Schulvorsteher ist irritiert. Marius Huber

Die folgenden Tipps für Lehrerinnen und Lehrer bergen politischen Zündstoff. Zumal sie mit dem offiziellen Logo der Stadt Zürich daherkommen.

«Vereinbaren Sie mit den Schülerinnen und Schülern, eine geschlechtergerechte Sprache im Unterricht zu verwenden», heisst es in einer neu veröffentlichten Broschüre für Gleichstellung in der Schule. Und weiter: «Legen Sie Konsequenzen für die Nichteinhaltung des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs fest, etwa, dass alle einander korrigieren.» Eine andere Empfehlung: «Verwenden Sie bewusst nur die weibliche Sprachform mit der Erklärung, das männliche Geschlecht mitzumeinen, und reflektieren Sie gemeinsam die Reaktionen.» Oder auch: «Verwenden Sie den Genderstern, wenn in einem Text alle Geschlechter angesprochen werden.»