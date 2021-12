Knifflige Olympia-Selektion – «Genderwahn», schimpft der Trainer – jetzt droht im Skiteam Stunk Nur je 11 Schweizer Skifahrer und Skifahrerinnen dürfen an die Olympischen Spiele nach Peking. Männer-Chefcoach Thomas Stauffer bezeichnet das neue Reglement als Frechheit. Philipp Rindlisbacher René Hauri

In den nächsten Wochen stehen ihm wohl so einige Gespräche mit seinen Fahrern bevor: Cheftrainer Thomas Stauffer (hier mit Thomas Tumler). Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Unter seinem Schnauz beginnt es zu jucken. Thomas Stauffer redet sich in Rage. Der Cheftrainer der Schweizer Skifahrer, dem man die Worte sonst auch mal aus der Nase ziehen muss, kommt jetzt in Fahrt. Es geht um Olympia, genauer um die Quotenplätze, welche den Alpinen für die Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) zustehen. Stauffer sagt: «Das Reglement ist eine Frechheit, das Ganze hat mit Sport nicht mehr viel zu tun.»

Was den Berner Oberländer derart stört, ist die angepasste Verteilung respektive Aufteilung der Startplätze. Die besten Skinationen wie die Schweiz und Österreich dürfen nur noch 22 Teilnehmerinnen selektionieren, maximal 11 pro Geschlecht.