Globetrotter streicht Stellen

Der viertgrösste Reiseanbieter Globetrotter mit Hauptsitz in Bern schliesst wegen der Corona-Krise vier von aktuell 21 Filialen. Das bestätigt Dany Gehrig, Chef des Globetrotter Travel Service.

Spätestens bis Anfang kommenden Jahres werden die Filialen Zürich-Europaallee, Zürich-Löwenstrasse, Bern-Aarbergergasse und Interlaken geschlossen. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen. In Zürich verbleiben damit zwei Filialen, jene am Rennweg und am Stadelhofen. In Bern gibt es noch die Filiale an der Neuengasse. Bereits Ende Februar ging die Filiale in Olten zu – allerdings nicht wegen Corona.