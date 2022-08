Hotelier-Familie in siebter Generation – Im Zürcher Luxushotel Baur au Lac übernimmt Marguita Kracht Kracht leitet neu den Traditionsbetrieb als Vertreterin der Besitzerfamilie. Und mit Christian von Rechenberg hat das Haus auch einen neuen Direktor. Caspar Busse

Das Zürcher Luxushotel Baur au Lac. Als es erbaut wurde, stand es noch vor den Toren der Stadt. Foto: Urs Jaudas

Das Zürcher Nobelhotel Baur au Lac steht unter neuer Führung: Die 31-jährige Marguita Kracht hat das Ruder übernommen. Und das ist bemerkenswert in der heutigen Zeit, in der Luxushotels weltweit fast immer zu grossen Ketten wie Ritz-Carlton, Four Seasons oder Hyatt gehören. Marguita Kracht führt nämlich das Hotel in siebter Generation, vorerst noch zusammen mit ihrem Vater Andrea Kracht.