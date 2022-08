Elena Ferrante: Meine geniale Freundin

Psychotherapeut Wolfgang Krüger im Gespräch mit Dirk Gieselmann im «Magazin»

Die Freundschaftsserie des Ressorts Leben von Tamedia

Die Sommerserie von «Apropos»: Alles ausser Liebe

Die Serie «Conversation With Friends» auf Hulu

Die Serie «Everything I Know About Love» auf BBC

Tipp von Hörerin Sonja: Elizabeth Strout: Die Unvollkommenheit der Liebe

Tipps von Hörerin Tanja: Scarlett Curtis (Hg.): The Future is Female – Was Frauen über Feminismus denken; Angela Chadwick: The XX; Caroline Criado-Peres: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert

Kerstin Dross-Krüpe and Sebastian Fink: Powerful Women in the Ancient World