Streit im Sunnige Hof – Genossenschaft wirft unliebsame Mitglieder doch nicht raus Weil sie den Verwaltungsrat kritisierten, gab es für sechs Genossenschafter Ausschlussverfahren. Nach öffentlichem Druck gibt es einen «Neustart». Corsin Zander , Christian Zürcher

Es ist wieder mehr Ruhe eingekehrt in der Genossenschaft Sunnige Hof, hier beim Hauptsitz in Stettbach. Foto: Andrea Zahler

Es war ein fast einmaliger Vorgang: Die Zürcher Genossenschaft Sunnige Hof wollte sechs Mitglieder wegen «genossenschaftsschädigenden Verhaltens» aus ihren Wohnungen rauswerfen. Die Betroffenen hatten in den vergangenen Jahren den Verwaltungsrat der Genossenschaft kritisiert. Dazu gehörten Flugblätter in den Siedlungen und unbequeme Fragen an der Generalversammlung.

Dass es zum Teil heftigen Protest aus der Basis gibt, ist in einer Genossenschaft nichts Ungewöhnliches – dass Kritiker dann aber gleich ausgeschlossen werden sollen, schon. Die meisten Genossenschaften kennen ein Ausschlussverfahren, doch dieses kommt meist erst zum Zug, wenn jemand etwa über längere Zeit seine Miete nicht bezahlt. Es ist nicht die einzige Sache, die der Sunnige Hof anders handhabt. Das Führungsgremium nennt sich zum Beispiel Verwaltungsrat. Das ist für eine Genossenschaft eher ungewöhnlich.