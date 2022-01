Podcast «Tages-Anzeigerin» – Georgia O’Keeffe ist weltberühmt – und damit in der Kunst eine Ausnahme Lange wurden Frauen in der Kunstwelt unterschätzt und ignoriert. Weshalb dies so war, wie es sich gewandelt hat und welche Künstlerinnen dieses Jahr in der Schweiz zu sehen sind. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Mirja Gabathuler als Produzentin

Die amerikanische Künstlerin Georgia O’Keeffe posiert vor ihrem Gemälde «Red White and Blue» (1930). Foto: Keystone/AP Photo

Künstlerinnen und ihre Werke sind oft bis heute untervertreten – in Museumssammlungen, in Ausstellungen, an Auktionen. Werke von Künstlerinnen erzielen bei Auktionen noch immer einen Bruchteil des Preises, zu dem Werke von männlichen Kunstschaffenden verkauft werden. Das bis heute teuerste Werk einer Frau stammt von Georgia O’Keeffe. Der amerikanischen Malerin widmet die Fondation Beyeler aktuell eine grosse Retrospektive.

Nicht nur in Basel, sondern in der ganzen Schweiz finden 2022 zahlreiche Ausstellungen statt, die sich Künstlerinnen widmen. Und es gibt immer mehr Kuratorinnen und Museumsdirektorinnen. Doch bedeutet das auch, dass diese mehr Frauen ausstellen? Oder ist es vielmehr ein falscher Anspruch, dass Frauen sich per se mit der Unterrepräsentation weiblicher Perspektiven beschäftigen müssen?

Dies diskutieren Priska Amstutz und Annik Hosmann in der aktuellen Folge des Podcasts «Tages-Anzeigerin». Zudem gehen sie der Frage nach, weshalb Frauen in der Kunstwelt überhaupt unterrepräsentiert sind – und welche Akteurinnen dagegen kämpfen.

