Starensemble in der Krise – Gerade jetzt müssen die ZSC Lions an Grönborg festhalten Es wäre das falsche Signal, die Spieler mit einem Trainerwechsel aus der Verantwortung zu entlassen. Rikard Grönborg soll die Chance erhalten, die verpatzte Saison zu retten. Meinung Simon Graf

Steht sein Abgang bevor? Oder gibt es ein Happy End? Rikard Grönborg im Hallenstadion. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Es ist wieder so weit. Weihnachten steht vor der Tür – und der Trainer der ZSC Lions auf der Kippe. Vermutlich rettet Rikard Grönborg aktuell nur sein hoch dotierter Vertrag, der noch bis 2023 gültig ist, sofern der Schwede nicht bis Ende Jahr seine Ausstiegsklausel zieht. Was tollkühn wäre von Grönborg, dessen Aktien auf dem Trainermarkt wohl schon höher gehandelt wurden.

Klar ist: Die Leistungen des Teams, das zuletzt dreimal verlor, dabei in Genf (1:3) und Lausanne (2:5) sogar chancenlos war, stellen Grönborg kein gutes Zeugnis aus. Die ZSC Lions wirken wie eine Ansammlung versierter Einzelspieler, die manchmal Lust haben, manchmal nicht und die nicht als Kollektiv funktionieren. Als Team fehlt ihnen jegliche Ausstrahlung und scheinbar auch ein klares Konzept. Sie sind, trotz ihres immensen spielerischen Potenzials, sehr berechenbar. Zudem leicht aus der Bahn zu werfen und zu frustrieren. Kein Team blieb in den ersten drei Saisonmonaten so weit unter den Möglichkeiten wie sie.