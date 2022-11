Brasserie Dupont. Der Riesenladen in historischem Kino ist seit kurzem in den Händen der Gastrogruppe Candrian. Foto: Andrea Zahler

Vor fünf Jahren fiel für das Movie die letzte Klappe. Über zwei Jahrzehnte war das Restaurant am Beatenplatz nahe dem Hauptbahnhof ein beliebter Treffpunkt. Nach der Schliessung wurde das Haus saniert – und brannte dazwischen: Ein Teil des weitläufigen Geschäftshauses ging im August 2018 in Flammen auf.



Seit Ende vergangenen Jahres wird im denkmalgeschützten Haus aus der Belle Époque wieder gewirtet. Brasserie Dupont heisst das neue Lokal, benannt nach dem gleichnamigen Haus mit Baujahr 1913, in dem es untergebracht ist.