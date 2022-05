Zustimmung zur Polizeiverordnung Ronn

Mit einem Ja-Stimmenanteil von fast achtzig Prozent haben die vier Gemeinden die Polizeiverordnung Ronn angenommen. In Niederhasli stimmten 82 Prozent zu, in Rümlang 80 Prozent, in Oberglatt 78 Prozent und in Niederglatt bei 76 Prozent.