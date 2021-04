Gymnasium in Wiedikon ist voll – Gerangel um Plätze an Zürcher Hipster-Kantonsschule Gymischülerinnen und -schüler aus dem Quartier Altstetten müssen ins Limmattal ausweichen, da die Kantonsschule Wiedikon überfüllt ist – wegen der Gentrifizierung und wegen Auswärtiger. Marius Huber

Schülerinnen und Schüler in der Kantonsschule Wiedikon. Foto: Keystone / Gaëtan Bally

Die Kantonsschule Wiedikon scheint in ihrem 120-jährigen Türmchenbau auf dem Hügel etwas aus der Zeit gefallen. Aber das täuscht. Sie ist der «Place to be» für die Kinder jener Eltern, die in sich den vergangenen Jahren in rasch wachsender Zahl in die Trendquartiere Aussersihl und Wiedikon niedergelassen haben. Alle wollen dorthin, aber nicht alle können. Das löst nun ein paar Kilometer weiter, im noch nicht ganz so trendigen Altstetten, kleine Familiendramen aus. Ihr Echo ist bis in den Zürcher Gemeinderat zu hören.

Dort haben drei Quartiervertreter letzte Woche folgenden Fall publik gemacht: Die Eltern vieler Altstetter Kinder, die in Wiedikon die Gymiprüfung bestanden hätten, hätten zuvor ernüchternde Post von der Prorektorin bekommen: Wiedikon sei voll, ja sogar «stark überbelegt», deshalb komme es zur Umteilung an die Kantonsschule Limmattal in Urdorf. Damit es keine Ungleichbehandlung gebe, müssten gleich alle Kinder aus dem Quartier dorthin. Der Schulweg sei mit Tram und Bus zumutbar. Tatsächlich liegt Urdorf nur 30 Velominuten von Altstetten entfernt, unwesentlich weiter als die Kanti Wiedikon – aber es ist nicht mehr Zürich, sondern Agglo – jenseits der Stadtgrenze.