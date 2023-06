Der Kunde ist nicht König – Zürcher Serviceangestellte und Gastronomen schlagen zurück Motzende Gäste, Druck durch Google-Bewertungen und Fräulein-Zurufe – Zürcherinnen, die servieren und Restaurants führen, haben genug. Über ein neues Selbstverständnis. Tim Wirth

Snjezi Sovilj vom Café Boy arbeitet seit 30 Jahren in Zürcher Restaurants. Heute tritt sie ehrlicher und selbstbewusster auf als früher. Foto: Jonathan Labusch

Sie wolle nicht schnoddrig servieren, sagt Snjezi Sovilj. «Aber ganz sicher auch nicht devot und arschkriecherisch.»



Gerade hat die 51-Jährige den Mittagsservice im Café Boy beim Zürcher Lochergut hinter sich. Sie sitzt draussen an der Sonne und scherzt mit ihrer Arbeitskollegin Marlis Fuchs. Seit 30 Jahren serviert Sovilj in Restaurants in Zürich. Viel habe sich verändert, sagt sie. Die Hierarchie zwischen ihr und den Gästen habe sich stark abgeflacht. «Ich bin die Gastgeberin, und bei uns gelten bestimmte Regeln» – so sieht sie es heute. Sie könne viel ehrlicher und selbstbewusster auftreten als noch vor ein paar Jahren.