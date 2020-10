Klage gegen Rickli-Rapper – Gericht urteilt über abstruse Sex-Vorwürfe gegen die SVP In einem Song behaupten fünf Berner Rapper, dass Natalie Rickli ihren Erfolg sexuellen Gefälligkeiten mit Parteikollegen verdanke. Kann diese Aussage objektiv unwahr sein? Quentin Schlapbach

In einem Song unterstellen fünf Berner Rapper der Zürcher SVP-Politikerin Natalie Rickli sexuelle Handlungen mit ihren Parteikollegen Christoph Blocher und Christoph Mörgeli. Das Berner Obergericht muss nun den Wahrheitsgehalt dieser Aussage prüfen. Foto: Keystone

Es war eine absurde Fragestellung, mit der sich am Mittwochmorgen vier Rechtsanwälte, eine Staatsanwältin und ein Richter in fast schon satirisch anmutender Seriosität auseinandersetzten: Hat die heutige Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli ihren politischen Erfolg sexuellen Gefälligkeiten zugunsten ihrer Parteikollegen Christoph Blocher und Christoph Mörgeli zu verdanken? Diese Frage muss das Berner Obergericht ernsthaft bis am kommenden Freitag beantworten.

Um verstehen zu können, wie es so weit kommen konnte, muss man die Vorgeschichte kennen. Im Oktober 2014 nahmen fünf Rapper – vier Männer und eine Frau, vier davon Mitglieder des Berner Rap-Kollektivs Chaostruppe – einen Song auf. Darin wird die Zürcher SVP-Politikerin Natalie Rickli übel beschimpft, zu sexuellen Handlungen aufgefordert und in ihrer Person herabgewürdigt. Der Songtext ist so primitiv, dass er hier nicht zitiert werden kann.