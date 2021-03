Wiesengrund in Uetikon – Gericht verhindert Abriss von ehemaligem Sternerestaurant Eine Immobilienfirma will für ein Mehrfamilienhaus die Wirtschaft zum Wiesengrund abreissen. Nun hat das Baurekursgericht jedoch eine Beschwerde gutgeheissen. Nicola Ryser

Bleibt vorerst von der Abrissbirne verschont: Die Wirtschaft zum Wiesengrund in Uetikon. Archivfoto: Nicola Ryser

Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten und einer Tiefgarage: Dies will eine Berner Immobilienfirma an der Kleindorfstrasse 61 in Uetikon errichten. Dafür Platz machen soll die Wirtschaft zum Wiesengrund – ein ehemaliges Sternerestaurant, das in der Gastrolandschaft der Region jahrelang verankert und bekannt war für seine Gourmetküche unter Koch Hans-Peter Hussong. Seit dieser aber Anfang 2018 das Restaurant schloss und wegzog, stand das Haus leer, schien verfallen. Und abrissbereit.

Nachdem das Immobilienunternehmen im Frühsommer 2020 seine Pläne offenlegte, mobilisierte sich jedoch Widerstand. Mehrere Anwohner meldeten sich beim Heimatschutz und reichten Einsprache beim Zürcher Baurekursgericht ein. Ihre Forderung: Das Gebäude sei von historischer und baulicher Bedeutung, müsse ins kommunale Inventar aufgenommen werden und dürfe damit nicht komplett abgerissen werden. Das Baurekursgericht gibt den Beschwerdeführern nun recht – und bremst somit den Abbruch sowie das geplante Neubauprojekt vorerst aus.