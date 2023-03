Konsequenzen nach Derby-Skandal – Gericht verurteilt FCZ-Fan wegen Fackelwürfen Ein Anhänger des FC Zürich ist zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt worden. Er war Teil einer rund 50-köpfigen Gruppe, die Handfackeln in den Sektor der GC-Fans warf.

Wüste Szenen nach dem Derby: Im Oktober 2021 stürmten rund 50 FCZ-Anhänger Richtung GC-Sektor und warfen Fackeln in die Fans. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Das Bezirksgericht Zürich hat einen Fan des FC Zürich zu 16 Monaten Freiheitsstrafe bedingt verurteilt. Der Mann hatte am Derby gegen GC zwei Pyros in den GC-Sektor geworfen.

Der Beschuldigte hat sich von der Fanszene losgesagt, wie er am Mittwoch am Prozess in Zürich sagte. Dies und sein Geständnis sprächen für ihn, sagte der Richter. Die Strafe entspricht dem Urteilsvorschlag, den Staatsanwalt und Verteidiger ausgehandelt hatten.

Der Beschuldigte war Teil einer Gruppe von rund 55 FCZ-Fans, die nach dem Spiel im Oktober 2021 Richtung GC-Sektor rannten, wie es in der Anklageschrift heisst. Ziel war offenbar, ein Banner der gegnerischen Fans zu klauen. «Ich kann nicht mehr erklären, wieso ich mitgemacht habe», sagte der Schweizer.

Einige FCZ-Fans warfen Handfackeln in Richtung der gegnerischen Anhänger. Der 25-Jährige, der sich mit einem in die Kapuze seiner Jacke eingenähten Netz vermummt hatte, wurde von einer dieser Fackeln getroffen, die von GC-Fans zurückgeworfen wurden. Er hat dann seinerseits zwei Pyros in den GC-Sektor zurückgeworfen. Eine flog über die Abschrankung, die andere blieb hängen.

Im Affekt geworfen

Er habe im Affekt gehandelt, nachdem er getroffen worden sei, erklärte der Beschuldigte. «Damit hätten sie jemanden schwer verletzen können», hielt der Richter dem 25-Jährigen vor. Das sei ihm damals nicht bewusst gewesen, antwortete dieser. So recht schien ihm das der Richter nicht zu glauben, da der Mann doch früher ein aktiver Teil der Ultraszene war, die regelmässig Pyros zündet.

Vor Gericht sagte der FCZ-Fan, er wolle sich entschuldigen. «Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und mein Leben komplett geändert» sagte er.

Der Richter anerkannte, dass der Mann eher ein Mitläufer war. Den Hass gegen andere Fans könne er aber, als regelmässiger Matchbesucher, nicht nachvollziehen. «Es geht doch einfach darum, ein gutes Spiel zu sehen», meinte der Richter.

Ermittlungen gegen 27 Fans

Neben der versuchten schweren Körperverletzung wird der Beschuldigte auch wegen versuchter Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Vergehens gegen das Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe und wegen des Verstosses gegen das Vermummungsverbot verurteilt. Neben der bedingten Freiheitsstrafe muss er eine Busse von 200 Franken bezahlen.

Der Richter schärfte dem 25-Jährigen ein, nicht wieder straffällig zu werden. «Dann müssten Sie ins Gefängnis, und da gehören Sie nicht hin», sagte er.

Im Nachgang zum Derby hatte die Stadtpolizei Zürich Ermittlungen gegen 27 FCZ- und GC-Fans aufgenommen. Wie der Richter am Mittwoch sagte, hätten die Spezialisten vor allem mit Aufnahmen aus dem Stadion und Gesichtserkennung gearbeitet. Der 25-Jährige, der nun vor Gericht stand, hat zusätzlich kurz nach den Taten an belastenden Chats teilgenommen.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.