Besuch im Restaurant Schiwago – Gerichte, die auftreten wie der neue Europameister Raffiniert, verspielt und souverän: Das kreative Essen in Christian Eggers Wiediker Sommergarten überzeugt vom Heugümper-Salat bis zum Caramelchopf. Meinung Thomas Wyss

Das Grünzeug darf hier wuchern, wie es ihm gefällt – und genau das gefällt auch dem Gast: Das Schiwago in Wiedikon. Fotos: Dominique Meienberg

Es gibt nicht mehr allzu viele unhippe Ecken im Kreis 3. Doch das Schiwago, getarnt durch sein ungehemmt wucherndes Grün, ist an einer solchen zu Hause. Und darum ist das der ideale Ort fürs langersehnte Wiedersehen zweier Freunde, eines Ex- und eines Ewig-schon-Wiedikers. Weil man(n) sich hier ohne Ablenkung auf das konzentrieren kann, was wirklich zählt – Speis und Trank, Causerie und Freundschaft.

Kaum stehen die Apéros auf dem Tisch, plaudern wir los, es gilt immerhin einen Gotthardstau an Themen abzuarbeiten. Den Start macht die notorische Angewohnheit gewisser Frauen, ihre Haustiere als quasi-göttliche Wesen zu überhöhen, ins Ziel gelangen wir über drei Stunden und unzählige Kehrtwenden später mit den aktuellen Lieblingslektüren.