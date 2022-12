Nachhaltige Weihnachten – Gehören Geschenke aus der Brocki unter den Tannenbaum? Lange Zeit galt es eher als verpönt, etwas Gebrauchtes zu verschenken. Doch Berner Secondhand-Läden erleben in den Wochen vor Weihnachten einen Boom. Rahel Guggisberg

Rea Bill präsentiert eine gebrauchte Jacke aus ihrem Sortiment. Hier im Laden in Bern verkaufen sich Secondhand-Artikel derzeit besonders gut. Viele landen unter dem Weihnachtsbaum. Foto: Enrique Muñoz García

Rea Bill füllt im Secondhand-Laden Reawake am Bubenbergplatz die Gestelle wieder auf. Sie steht inmitten eines Sammelsuriums von Ledertaschen, Mänteln, Pullis, Sweatern, Sneakern und Stiefeln, die auf ihren zweiten Frühling warten. Ein paar Kunden schlendern durch den kleinen Laden. Eine etwa 30-jährige Käuferin zieht gerade ein Kleid von Dior an und begutachtet sich im Spiegel. Eine andere probiert ein Gilet von Burberry an: «Das ist das Weihnachtsgeschenk für meine Mutter», sagt sie und bezahlt wenig später.