Transsexualität im Schulalter – Geschlechtsneutrale WCs für Zürcher Schulhäuser Was es bisher erst an Gymnasien gibt, könnte in der Stadt Zürich künftig auch auf tieferen Schulstufen eingeführt werden. Zum Wohl transsexueller Kinder. Marius Huber

Geschlechtsneutrale Toilette in einem neuen Schulhaus in Aarwangen im Kanton Bern. Foto: Beat Mathys

In Stadtzürcher Schulhäusern sollen transsexuelle Kinder und Jugendliche künftig auf geschlechterneutrale Toiletten gehen können, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Das Immobilienamt, das derzeit die Raumstandards für Schulbauten, prüft demnach dieses Anliegen. Der Stadtrat werde Mitte 2022 darüber entscheiden. Auch in anderen Zürcher Gemeinden wird beim Bau neuer Schulhäuser heute zum Teil darauf verzichtet, bei den Toiletten nach Mädchen und Knaben zu unterscheiden.